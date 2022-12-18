«Корабли Великобритании готовы к отправке на Украину» – посол в Лондоне

На территории Великобритании обучается огромное количество военнослужащих Украины – от летчиков до экипажей кораблей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по видеосвязи заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По интенсивности, по поддержке обычных людей я бы поставил на первое место – это количество флагов, которые подняты по всей нации в городах, магазинах, над кораблями, над государственными учреждениями, над всеми посольствами Великобритании по всему миру до сегодняшнего дня все это время украинские флаги поддерживают нас. Я говорил с [министром обороны] Беном Уоллесом буквально вчера, у нас была очередная встреча, в ходе которой мы обговорили полный спектр помощи, которая предоставляется. И способность Украины поражать цели на большом расстоянии – это то, о чем говорила Великобритания с самого начала. Я хочу сказать, что Великобритания никогда «не лезла за словом в карман», они знали, как помочь Украине, они понимали какие нам нужны мощности и они их предоставляли. Мы начинали с простых вещей – противотанковых ракет, еще до начала войны. Эти те ракеты, которые вместе с американскими «Джавелинами» и нашими «Стугнами» позволили остановить российские танки. После этого мы переходили все выше и выше, давали все больше и больше вооружения, которое позволяло нам, например, вертолеты, самолеты, а сейчас дроны – это «Starstreak» и другое вооружение, которое производится здесь в Великобритании, которая предоставлялась нам. Дальше пошли артиллерийские системы, бронированные машины, машины разминирования и так далее. Большой взнос был сделан снарядами нужных нам калибров, вот тех советских систем, которые использовались, до современных систем, которые сейчас передают нам все больше и больше», – заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что на территории Великобритании стажируются гражданские людей по краткосрочной программе, в ходе которой обучают выживанию во время боевых действий.

«Очень важно, не всегда на Украине помнят, количество солдат, которые обеспечены обучением в Великобритании. За восемь лет войны они обучили около двадцати пяти тысяч наших офицеров и солдат, находясь на Украине. Сейчас эта работа перенесена в Великобританию. Сейчас до нового года мы закончим обучение примерно десяти тысяч, начиная с первого января еще девятнадцать тысяч солдат и офицеров будут обучены на территории Великобритании. Обучались экипажи вертолетов. Вы знаете, что первые западные вертолеты мы получили именно от Великобритании. Три «Sea King» полетели в сторону Украины, экипажи были обучены тут. Мы обучили экипажи для кораблей, которые готовы для передачи, я был на этих кораблях, встречался с нашими моряками офицерами. Это полный курс, они полностью командуют кораблем. Десятки тысяч людей, о которых я говорю – это фактически гражданские люди, которые обучены быть солдатами. Первое, что они проходят – это как выжить на поле боя, нам очень важно сберечь жизни, второе – быть эффективными солдатами. Это небольшая программа, пятинедельная, в ходе которой из глубоко гражданского человека британцы помогают нас сделать военных, которые способны эффективно воевать», – резюмировал украинский посол.