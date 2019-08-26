Корабли ВМФ России помиловали украинское военное судно

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский малый разведывательный корабль «Переяслав», возвращаясь с международных учений «Agile Spirit 2019» в Грузии, вторгся в зону учений ВМФ России в Черном море.

Об этом в эфире телеканала «UA TV» рассказал замначальника Штаба ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Так как корабль военный, мы можем зайти, тем более россияне с самого начала, с тервод Грузии, нас сопровождали своим тральщиком, потом ракетным корветом. Мы могли зайти, потому что это военный корабль и международное право позволяет нам это. Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности, и не только мы, там было интенсивное судоходство», – попытался храбриться Рыженко.

Как стало известно, в зоне ведения учений украинское судно сопровождали корабли Черноморского флота РФ морской тральщик проекта 12600 «Железняков» и ракетный катер проекта 1241.1 «Набережные челны».

При этом украинский малый разведывательный корабль проекта 1824Б «Переяслав» ВМС Украины нес на себе личный состав, военную технику и вооружение 503-го отдельного батальона морской пехоты, принимавшего участие в учениях НАТО.