23.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Грузия, Политика, Украина
Просмотров:

Корабли ВМСУ пришли в грузинский Поти отрабатывать удары по российской авиации

Новости УкраиныКорабельная группа ВМС Украины, в рамках учений «Agile Spirit» («Проворный дух») перешла по Черному...

Корабельная группа ВМС Украины, в рамках учений «Agile Spirit» («Проворный дух») перешла по Черному морю в грузинский порт Поти.

Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, в состав группы вошел средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и патрульный катер «Славянск».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Во время перехода экипаж СДК отработал борьбу за живучесть, противовоздушную, противокорабельную, противоминную обороны, а сигнальщики учились работать по стандартам НАТО.

«Каждый день мы проводим приведение зенитных боевых средств в боевую готовность номер один, а также проводим учения по отражению ударов воздушного противника силами тактической группы, к которой мы также привлекаем личный состав десанта, который несет дежурство по наблюдению за воздушной, надводной, обстановкой с огневых средств корабля», – заявил старший помощник командира СКДК «Юрий Олефиренко» Василий Огаренко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть