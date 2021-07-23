Корабли ВМСУ пришли в грузинский Поти отрабатывать удары по российской авиации

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Корабельная группа ВМС Украины, в рамках учений «Agile Spirit» («Проворный дух») перешла по Черному морю в грузинский порт Поти.

Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, в состав группы вошел средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и патрульный катер «Славянск».

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Во время перехода экипаж СДК отработал борьбу за живучесть, противовоздушную, противокорабельную, противоминную обороны, а сигнальщики учились работать по стандартам НАТО.

«Каждый день мы проводим приведение зенитных боевых средств в боевую готовность номер один, а также проводим учения по отражению ударов воздушного противника силами тактической группы, к которой мы также привлекаем личный состав десанта, который несет дежурство по наблюдению за воздушной, надводной, обстановкой с огневых средств корабля», – заявил старший помощник командира СКДК «Юрий Олефиренко» Василий Огаренко.