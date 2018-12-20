Корабли ВМСУ пропустят под Крымским мостом, но не скрытно

20.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Россия будет обеспечивать безопасность своей территории так, как считает нужным.

Об этом сегодня на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о резолюции Генассамблеи ООН, осудившей Россию за «милитаризацию Крыма».

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«На любой части своей территории мы в праве и будем строить так нашу военную политику, как считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Если Генштаб и пограничники считают, что нам на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать. Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия намерена развивать и гражданскую инфраструктуру полуострова. В нее в ближайшее время будет вложено 300 млрд руб.

Что касается инцидента в Керченском проливе, то, подчеркнул президент, там всегда осуществлялась лоцманская проводка. Он напомнил, что 11 сентября украинские суда исполнили все требования российских пограничников и спокойно прошли пролив.

«На этот раз все было по-другому. Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Там в бортовом журнале было прямо написано — проникнуть скрытно. Что значит скрытно? Без лоцманской проводки там неизвестно что может случиться. Тем более, что политические деятели в Киеве публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Мы, естественно, не можем этого допустить», – сказал Путин.

Он отметил, что Россия и впредь намерена придерживаться договоренностей с Украиной по Азовскому морю.