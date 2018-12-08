Корабли ВМСУ собирались открыть огонь по российским пограничникам – ФСБ РФ

08.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинские военные корабли готовились атаковать катера российской погранслужбы во время попытки незаконного прохождения Керченского пролива.

Об этом в ходе брифинга рассказал замглавы департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинская сторона давно готовила почву для провокаций, открыто заявляя российским пограничникам о готовности к вооруженной агрессии.

«Следующий виток нагнетания напряженности в Азовском море начался примерно с августа текущего года, когда украинские пограничные катера начали с определенной регулярностью в радиоэфире заявлять о том, что если российской пограничный корабль или катер приблизится к ним на дистанцию меньше 20 кабельтовых, а это 4 километра, то по нему будет применено оружие», – отметил Вольский.

При этом замначальника береговой охраны обратил внимание на то, что в ходе провокации в Керченском проливе боевые катера ВМСУ готовили свои артиллерийские орудия к открытию огня еще в тот момент, когда катера российской погранслужбы не собирались применять вооружение.

«В 8:30 экипажи российских пограничных кораблей зафиксировали приведение кораблей ВМС Украины в боевую готовность. Украинцами были расчехлены артиллерийские установки, а их стволы подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских кораблей и катеров, провоцируя российских моряков на ответные действия. При этом на пограничных кораблях ФСБ России артиллерийские установки и боевые расчёты в этот период времени в повышенную готовность не приводились. Можно только догадываться, к чему могло привести любое, даже случайное, открытие огня артиллерией в таком насыщенном судоходном районе», – заявил Алексей Вольский.

Как заявлял ранее известный крымский общественник Александр Талипов, украинские власти рассчитывали, что российские пограничники уничтожат три судна ВМСУ в Керченском проливе, потому что именно так украинские пограничники вели себя в отношении турецких браконьеров.