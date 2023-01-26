Корбан признал, что Путин непобедим

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Победить в войне Украина сможет только в том случае, если Владимира Путина кто-то сменит на должности президента России.

Об этом в эфире телеканала «Днепро» заявил глава терробороны города, рейдер и местный олигарх Геннадий Корбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добиться выхода к рубежам 1991 года можно только в том случае, если не станет Путина – умрёт, ликвидируют, отстранят от власти, что угодно. Пока этот человек сидит в Кремле, его окружает его клика, он будет воевать, терроризировать, уничтожать Украину, украинцев, устраивать геноцид. У него животная ненависть к Украине. Он считает, что это искусственно созданное образование Владимиром Лениным или ещё кем-то. И здесь его никто не переубедит, ни китайский лидер, ни американский. Он решил вернуться в XX век и перекроить историю. Он считает, что он там что-то не завершил, в XX веке, или до него что-то не завершили. Поэтому я говорю о физической победе», – сказал олигарх.

Он отметил, что украинцы не перестают надеяться на «скорую смерть» Владимира Путина, однако реально он может пробыть у власти ещё порядка десяти лет.

«В начале войны у нас говорили, что у Путина какая-то болезнь. Месяц, два все мечтали, что вот-вот с ним что-то произойдёт. А с ним ничего не происходит. А в 2024 году в России выборы, у них срок президента семь лет. То есть, это ещё десять лет реально он будет у власти. Я не знаю, что с его здоровьем. Но по внешнему виду я бы не сказал, что он болен смертельной болезнью», – резюмировал Корбан.