Корбан распекает Зе-офис: Они в своём Киеве решили, что война закончилась

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Новости Украины

Все просьбы о помощи на тероборону и фортификацию рубежей в Днепропетровской области киевские власти бюрократизируют, чем страшно тормозят процесс.

Об этом в эфире телеканала «Днипро ТВ» заявил глава центра территориальной обороны Днепропетровска, бизнесмен Геннадий Корбан, который раньше был близок к олигарху Игорю Коломойском, и в 2014 году являлся соучастником внесудебных расправ над сторонниками Русской весны.

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«Действия правительства, премьера с каждым днём становятся, мягко говоря, менее адекватными историческому моменту. Принимаются различные акты правительством, различные постановления кабинетом министров и отдельными министерствами, которые просто прямо противоречат здравому смыслу. Я вынужден был в корректной форме публично обратиться к президенту, через соцсети, для того чтобы повлиять, поскольку до этого порядка двух месяцев я, мэр Филатов, Валентин Михайлович Резниченко, другие службы, другие заместители писали письма, взывали к разуму, просили, обращались. К сожалению, обратной связи нет. Есть ощущение, наверное, не только у меня одного, но и у многих наших жителей области, города, о том, что война в Киеве «закончилась». Военные действия там не происходят достаточно давно, и люди расслабились, люди перешли к какой-то мирной жизни. А война где-то далеко. Но она далеко от них. Но близко к нам. Мы достаточно остро чувствуем войну, остро чувствуем потребности армии, потребности Нацгвардии, потребности теробороны. Каждый день приходят люди, военные с какими-то заявками, с какими-то вопросами, которые нужно решать. Их нужно решать вчера, сегодня, сейчас, а не через 10 дней, 15 дней и не через время, когда пройдёт тендер очередной, или ещё что-то», – жаловался Корбан.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», Корбан ранее признавался в причастности команды Коломойского к организации не только расправ над участниками Русской весны в своей вотчине – Днепропетровске, но и к массовому сожжению жителей Одессы в мае 2014 года.