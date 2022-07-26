Корбану отказали в праве на войну – Карасев

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Новости Украины

Днепропетровский миллионер-рейдер и главарь местной теробороны Геннадий Корбан, которого лишили украинского гражданства, психологически до сих пор остаётся в 2014 году, когда всё решали на местах полевые командиры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в регионах формировались при мирном времени региональные князья. И сформировались военные лидеры, которые прошли путь от полевых командиров в 2014 году, на примере того же Корбана, практически до руководителя военной обороны, военных подразделений Днепропетровской области. Человек умный, сообразительный, сильный, с авторитетом», – сказал эксперт.

«Но для того, чтобы организацию войны вывести на более управляемое состояние, нужно сделать огосударствление войны. В чём смысл? В том, что войну ведут не от себя, не от региона, не от города, не от своей группы, не от своего клана, не от своих людей, а ведут от имени государства, от имени муниципальной власти. Война ведётся от имени государства… Сегодня мы видим, что ситуация с Корбаном она возможно имеет дело к соприкосновению с обвинением в адрес Ермака, к другим интригам между группами Коломойского, Корбана – Филатова в Днепропетровске. Но мне кажется, что время такой монополизации и приватизации войны на вверенных регионах, прошёл», – рассказал Карасёв.

Напомним, что Корбан считается главой центра территориальной обороны Днепропетровска, ранее был близок к олигарху Игорю Коломойскому, а в 2014 году являлся соучастником внесудебных расправ над сторонниками Русской весны.