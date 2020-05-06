Корчи мелких лимитрофных бесов накануне великого Дня Победы

06.05.2020, Вильнюс, Александр Ростовцев

Тридцать лет назад приказала долго жить мировая система социализма. Почти тридцать лет назад умер великий и могучий СССР, подточенный внутренними и внешними опарышами.

Казалось бы, сбылась многолетняя мечта антисоветчиков, сопровождавших свои подрывные действия хоровым песнопением: «Мы воюем не против России – мы воюем против СССР и коммунизма».

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И что же? В 1990 году, по инициативе руководства КПСС, из Конституции СССР была изъята статья о руководящей и направляющей роли компартии в жизни страны и общества, а также сверхзадача построения коммунистического общества.

Идеологическая составляющая была выхолощена в угоду неким мутным «общечеловеческим ценностям» и пребывает в таком состоянии по сию пору.

Однако, вопреки желанию дорвавшихся к власти «западников», чуда не случилось. Свобода (рынок, процветание, красивая тусовка вместе с первыми странами западного мира) так и не встретила нас радостно у входа.

Напротив, на Россию, как на преемницу СССР, посыпались новые обвинения: в обладании слишком большой для одной страны ресурсной базой, в нежелании полностью разоружиться и передать своё ядерное оружие под контроль международных органов, в нежелании «платить и каяться» за весь период существования государства российского.

Но самую сильную изжогу у коллективного Запада и шныряющей у его ковбойских сапог шушеры вызывает упорное нежелание русских отказаться от Победы в Великой Отечественной войне и погрузиться в историческое слабоумие подобно «лучшим ученикам» из бывших стран «народной демократии» и некоторых республик бывшего СССР.

Оно и понятно. Великая Победа 1945 года – единственная идея, цементирующая все слои российского общества, при отсутствии других объединяющих и понятных народу идей, так и не выработанных российскими элитами за тридцать лет, прошедших после отказа от строительства коммунизма.

Можно не сомневаться: попытки истребить в наших душах память о подвиге наших предков в Великую Отечественную, сделать из нас манкуртов, Иванов, не помнящих родства – будут продолжаться.

Если вытравить из нас Великую Победу – во что мы превратимся? Ответ за окном: в убогих, вымирающих и расползающихся по швам лимитрофов, образовавшихся на месте прибалтийских республик, Болгарии, Грузии, Молдавии, Украины…

И уж совсем не удивительно, что накануне каждого Дня Победы именно в этих отстойниках начинается слабоумное булькане, мол, «никакого освобождения Европы не было, а просто один тоталитарный режим сменил другой, а все свободолюбивые нации ещё 70 лет были вынуждены жить во мраке оккупации».

В последние годы российские власти спохватились и дали добро на рассекречивание ряда архивных документов, свидетельствующих о заигрывании лимитрофных правительств с гитлеровским режимом и массовом участии лимитрофанушек в геноциде, службе во вспомогательной полиции и Ваффен СС.

Звонкой оплеухой «довоенной литовской демократии» прозвучала недавно опубликованная книга российского историка Александра Дюкова, основанная на рассекреченных данных, свидетельствующих о тайном сговоре властей Литвы во главе с диктатором Сметоной с дипломатическими и специальными службами гитлеровской Германии – с целью превращения Литовской республики в нацистский протекторат.

В литовских архивах наверняка найдётся немало документов, подтверждающих материалы, приведённые в книге Дюкова, но годятся они только для того, чтобы нынешние литовские власти сами себя смогли выпороть подобно унтер-офицерской вдове.

Приходится изворачиваться. 5 мая литовский МИД пискнул в Твиттере, мол, 8 мая будет отмечаться вовсе не 75-летие Победы, как утверждают в России, а «продолжение угнетения и потеря суверенитета странами Центральной и Восточной Европы».

С учётом того, что собой представляли республики Прибалтики и Польша до прихода Красной Армии в 1944-45 годах, создаётся впечатление, будто в МИД Литвы делают заявления как следует нанюхавшись клея «Момент».

Польское генерал-губернаторство в составе Третьего Рейха представляло собой огромный комбинат смерти для «неполноценных народов» всей Европы, включая поляков, а прибалтийские протектораты немцы собирались очистить от «расово-ущербных» аборигенов по плану «Ост», перед этим охотно приняв помощь местного населения в истреблении евреев и советских партизан.

О каком суверенитете базарят эти недоумки с дипломатическими паспортами, которым была уготовленная единственная судьба – превратиться в кучу органических удобрений для полей Третьего Рейха?

Для придания большей весомости своей твиттерной гадости, литовское внешнеполитическое ведомство ссылается на «авторитетное мнение» британского историка Роджера Мурхауса и писателя-публициста Эдварда Лукаса.

Если немного покопаться в трудах обоих «авторитетов», выбор литовского МИД очевиден. «Эксперты» полностью отвечают требованиям современного литовского государства.

Роджер Мурхаус входит в обойму тенденциозных британских историков нового поколения, рисующих довоенную и послевоенную советскую политику исключительно в серых и чёрных тонах.

Роджер Мурхаус

В частности, Мурхаус одобрительно отзывается о Горбачёве и Ельцине, с благословения которых была состряпана и опубликована катынская фальшивка из так называемой «секретной папки Политбюро». «Эксперт» называет эти позорные усилия «отважным поступком» и призывает Россию «не останавливаться».

Заметно также, что Мурхаус выступает историческим лоббистом «лондонских поляков», повторяя болванчиком официальную польскую версию о том, что причиной начала Второй Мировой войны стал вовсе не Мюнхенский сговор и якшания западных лидеров (включая польских) с Гитлером, а исключительно «Пакт о ненападении», заключённый главой МИД СССР с гитлеровской Германией.

Мурхаус убеждён, что «Пакт Молотова – Риббентропа» был заключен СССР с единственной целью – откусить часть Польши. Те самые земли, оттяпанные от нашей страны пилсудчиками по Рижскому мирному договору.

Те самые земли, где пилсудчики насильно полонизировали и окатоличивали белорусское и украинское население, насаждали колонизаторов-осадников, судивших и казнивших «тутейших» по собственному разумению. Те самые земли, на которых целое десятилетие с начала польской оккупации действовало партизанское движение, а после исчерпания сил на активное сопротивление тлел огонь народного гнева.

Притягивание за уши литовским официозом публициста Эдварда Лукаса – это просто цирк на конной тяге.

Эдвард Лукас, бывший британский журналист, работавший в странах Восточной Европы и Прибалтике, относится к разряду штопаных пропагандонов и профессиональных русофобов.

Эдвард Лукас

В своих статьях о России, Лукас даже не тенденциозен, а упорот до крайности. Если хоть немного изучить излияния «эксперта» (например, в переводе на русский на «Иносми»), то можно заметить, что в сферу интересов (или, как пишут работодатели из Times, «в сферу компетенции») этого щелкопёра входят энергетика, кибербезопасность, шпионаж, информационная война и российская политика.

Лукас, подобно замайданным укроСМИ, обожает ставить диагнозы и удручающе некомпетентен. Говорят, Лукас когда-то специализировался на написании некрологов. Зря бросил. Надеюсь, некрологи ему удавались лучше, чем политическая аналитика.

В России Лукас считается главным русофобом Великобритании, но сам пропагандон с этим титулом не согласен, выступая в прессе с опровержениями, будто он «не против России и русского народа, а является противником путинского режима», а так-то, по жизни дяденька русофил, «мамой клянусь!»

Как видим, подобная риторика является не более чем очередным эволюционным витком «мы не против России, а против коммунизма».

Использование Эдварда Лукаса в качестве третейского судьи тем более зашкварно, что сам «эксперт» в своей последней книге «Киберфобия» признаётся в изготовлении и распространении откровенных фальшивок от лица российского посольства в Лондоне и сам же поражается, что все, кому он разослал «документ из посольства РФ», приняли фальшак за чистейшую правду.

книга Лукаса с саморазоблачением

Впрочем, Лукас в своей публичной лжи не оригинален и действует (скорее всего, с подачи британских спецслужб) по заветам доктора Геббельса: «клевещите, клевещите как можно больше – тогда в головах хоть что-то отложится».

Тем самым, Лукас передаёт привет литовскому МИД от гитлеровского умертвия с рупором: клевещите больше!