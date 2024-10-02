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Сербские и балканские медиа, объединенные в United group прозападного олигарха Драгана Шолака, совладельцем бизнеса которого является экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, опубликовали призыв международной организации «Репортеры без границ» к ЕС «возложить ответственность на Сербию» за «содействие работе пропагандисткой машине Владимира Путина».

Под последней проамериканская организация, скрывающаяся под вывеской «международной неправительственной организации», подразумевает белградскую редакцию российского телеканала RT с офисом в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём обращении к ЕС, «Репортеры без границ» не позабыли поябедничать насчёт того, что когда в сентябре этого года они отправили запрос в Russia Today о целях и отношениях ее балканского филиала с российским правительством, то получили ответ, что Russia Today Balkan была основана с единственной целью – раздражать «Репортеров без границ».

«Благодаря Russia Today Balkans военная пропаганда Кремля продвигается в пределах ЕС. В Сербии, стране, окруженной членами ЕС и странами-кандидатами, российские нарративы упаковываются для местной аудитории, а затем распространяются по всему региону. Эту фабрику лжи надо закрыть. ЕС и его государства-члены должны возложить на Сербию, которая стремится вступить в ЕС, ответственность за содействие работе пропагандистской машины Владимира Путина, реализовать системные решения по защите европейского информационного пространства и твердо поддерживать надежную журналистику как гарантию права граждан на информацию», — заявил шеф отделения «Репортеров без границ» ЕС-Балканы Павол Сзалаи (на фото).

Кляузники объясняют то, что RT Balkan на Балканах выбрало Сербию своим офисом потому, что Россию и Сербию связывают давние взаимоотношения, «основанные на общей культуре славянского наследия и православия». Что «сделало Россию популярной «среди части» сербского населения и создало тесные отношения между русскими политиками и их сербскими коллегами».