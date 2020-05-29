Корчинская призвала к военному перевороту

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майдан привёл к власти олигархов и был потерян Крым. Следующая «революция» будет осуществлена военными и националистами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Нестор Воля» заявила одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Оксана Корчинская и супруга скандального праворадикала Дмитрия Корчинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас распространяется мысль, что если сейчас начнется новая революция, то Россия захватит Украину. Поверьте, если бы русские нас хотели захватить, они бы это сделали за несколько дней. Не нужно боятся этого, если бы они хотели, они могут захватить нас в любой момент. Но они не могут нас сдержать», – сказала Корчинская.

«Во время аннексии Крыма мы обращались к тогдашнему главе СНБО Турчинову и говорили, что у нас есть 200 человек которые проходили военную службу и участвовали в военных лагерях на Западной Украине.

Если бы мы завязли в Крыму, то, возможно, не было бы Донбасса. Потому что армия на самом деле не получала приказов, им не дали команду. Стратегически это была колоссальная ошибка.

Потому что у власти были люди, которые к этой власти не были готовы. Проблема патриотов и националистов в том, что они делают революцию, которой потом пользуются олигархи», – выразила негодование экс-депутат.

Далее националистка признала, что бандеровцы не смогли навязать свое мировоззрение остальной Украине, но при следующей революции власть должны взять военные и националисты.

«Мы не смогли навязать своё мнение остальной Украине потому что никто не занимался пропагандой. Поэтому к следующей революции нам надо быть готовыми и брать ответственность. Чтобы наши лучшие организаторы из ветеранов, чтобы наши военные командиры готовы были брать на себя ответственность, а не отдавать власть очередным олигархам», – призвала Корчинская.