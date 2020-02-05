Корчинский легитимизировал ЛДНР. В студии аплодировали стоя

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Защитники украинского госпереворота 2014 года оперируют такими фактами мировой практики, что весьма странно слышать от них какие-либо претензии в плане легитимности событий, зафиксировавших текущий статус Крыма и ЛДНР.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим, что аннексия Крыма – это преступление, то госпереворот 22 февраля 2014 года – это ещё более тяжкое преступление. В результате госпереворота как раз и стала возможна аннексия Крыма, результатом госпереворота и стала война на Донбассе, результатом госпереворота стали финансовые потери Украины, которые превышают уже триллион долларов – это и от падения ВВП, и от войны на Донбассе, и от потери Крыма.

Только что говорили, что Украина – правовое государство. В Конституции написаны причины, по которым можно отстранить президента. Извините, поддерживать государственный переворот, мол, ничего не случилось – здесь мы не замечаем преступления, которое разворотило страну на части, а здесь мы преступление видим», – заявил в ходе дискуссии Семченко.

Одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский категорически не согласился с таким сравнением.

«Нет ни одной стороны, даже самой правовой, которая бы не началась с антиконституционных действий или которая не поддерживалась на плаву антиконституционными действиями – такими, как Французская революция, восстание колонистов против британской короны в Североамериканских штатах, как гражданская война в США, тоже антиконституционная, благодаря ей США сейчас сверхдержава, о Московии вообще не буду говорить – это сплошной антиконституционный переворот и какая-то сплошная чернуха», – заявил Корчинский.

После этих слов Семченко встал и зааплодировал оппоненту.

«Я хочу стоя поаплодировать пану Дмитру, который сказал, что «повстання» это хорошо, потому что он по сути таким образом легитимизировал и ДНР, и ЛНР, и Крым, потому что там-то народ тоже восстал», – заявил политолог.

«Так называемые ДНР и ЛНР», – растерянно поправил ведущий.

«Да, так называемые. Он их легитимизировал. То есть я этого не делал, а человек говорит: да это нормально, когда происходят антиконституционные перевороты, это хорошо, когда нарушают закон. Человек сказал, я поаплодировал», – объяснил Семченко.

«В Крым были введены москальские войска, ДНР-ЛНР было создано москалями», – пытался отбиваться уязвлённый Корчинский.