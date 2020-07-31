Корчинский: Лукашенко – лучший антимосковский деятель

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Лукашенко занимает твёрдую антимосковскую позицию, потому что арестовывает вагнеровцев и заводит криминальные дела против московских банкиров и банков.

Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экс-лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО, неонацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Белоруссии единым антимосковским деятелем является Лукашенко. Именно за это Путин его и ненавидит. Лукашенко ставит под сомнение победу Путина в Великой Отечественной войне, потому что он считает, что сам победил, а не Путин. Он арестовывает вагнеровцев, арестовывает деятелей и заводит криминальные дела против московских банков и банкиров.

Это то, чего не делается даже в Украине. Те, кто протестует против него – это или вата, или такие вот вялые демократы. До тех пор, пока вот эти вялые демократы не начнут требовать выведения московских баз, пока от их рук не пострадает ни один московский военнослужащий, сочувствовать им не надо.

Потому что так или иначе этой ситуацией в Белоруссии будет пользоваться Путин. Запад не сможет эффективно воспользоваться ею. Сохранится Лукашенко – будет пользоваться Путин, в том случае, если бунты будут серьезными. Не удержится Лукашенко – тоже воспользуется Путин.

Потому что ни поляки, ни американцы, ни литовцы, ни мы, не знаем, что делать в Белоруссии. А Путин знает, кого там покупать, и уже это делает», – заявил Дмитрий Корчинский.