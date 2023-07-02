Корчинский: Московиты начинают нас опережать, мы начинаем проигрывать

Российские беспилотники обеспечивают до трети потерь ВСУ на фронте, признал объявленный в розыск в РФ экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

«Главнейшая проблема наших военнослужащих, ведущих наступление, – это вражеские ударные и разведывательные беспилотники «Ланцеты» и «Орланы». Возможно, треть наших потерь – это действия этих «Орланов». Враг сейчас видит поле боя лучше, чем видим мы.

Враг имеет возможность наносить удары по скоплениям нашей техники и пехоты лучше, чем мы. Складывается впечатление, что командование недооценивает эту угрозу. Оно не только еще не нашло решение, но и не поняло, что такое решение необходимо…

Мы начинаем проигрывать в беспилотниках. Мы уже отстаем в использовании беспилотников от Ванюшек. Если раньше больших и малых беспилотников у нас было больше, то теперь у них несравнимо больше», – сказал боевик.