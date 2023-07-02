Корчинский: Московиты начинают нас опережать, мы начинаем проигрывать
Российские беспилотники обеспечивают до трети потерь ВСУ на фронте, признал объявленный в розыск в РФ экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.
«Главнейшая проблема наших военнослужащих, ведущих наступление, – это вражеские ударные и разведывательные беспилотники «Ланцеты» и «Орланы». Возможно, треть наших потерь – это действия этих «Орланов». Враг сейчас видит поле боя лучше, чем видим мы.
Враг имеет возможность наносить удары по скоплениям нашей техники и пехоты лучше, чем мы. Складывается впечатление, что командование недооценивает эту угрозу. Оно не только еще не нашло решение, но и не поняло, что такое решение необходимо…
Мы начинаем проигрывать в беспилотниках. Мы уже отстаем в использовании беспилотников от Ванюшек. Если раньше больших и малых беспилотников у нас было больше, то теперь у них несравнимо больше», – сказал боевик.
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Корчинский предупредил, что поставки БПЛА в российскую армию будут еще больше увеличиваться – «судя по тому, с какой скоростью и в каких объемах они закупают в Китае все эти микросхемы для камер».
«А если Украина хочет закупить в Китае каких-то пять тысяч микросхем, то китайцы не продают – говорят: у нас большой заказ, мы делаем 500 тысяч для Ванюшек сейчас», – пожаловался боевик.
«Мы привыкли любить наше командование и очень не хотелось бы разочаровываться… Но московиты в некоторых направлениях начинают нас опережать. Они быстрее думают, чем мы. Они вкладывают больше денег туда, куда именно нужно вложить. Мы отстаем по беспилотникам, по РЭБ, по некоторым другим направлениям… Нужно решать, сейчас война технологий, а не только война мужества», – заключил Корчинский.
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