Корчинский: Мы потерпели поражение от москалей, которые даже не умеют плавать

05.12.2018, Киев, Игорь Петров

Сдача в плен экипажей катеров ВМС Украины обидна вдвойне, поскольку русские не являются признанными флотоводцами.

Об этом в интервью телеканалу Ukrlife.TV заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, ранее объявленный в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Терпеть поражение от Московии на море – это вообще смешно. Москва всегда была слабой. Она всегда терпела поражение ото всех. Черноморский флот всегда затапливался самими москалями. Балтийский флот никогда не сыграл ни одной роли.

На Тихом океане Япония построила себе флот и через пять лет сразу разбила весь этот флот Российской империи. У них было Чесменское сражение, единственный успех, которым руководили британцы, офицеры были британцы, который как-то можно приписать славе русского оружия, и тут сейчас они имеют выигрышные морские бои. Как это можно?

Я понимаю, что можно уступить в ядерном соревновании с РФ, но на море – от москалей? Это ни в какие ворота не лезет. Это люди, которые не умеют плавать и не умели. У них всегда все тонуло. У них ничего не работало на море.

Почему мы сейчас потеряли эти три корыта? Не нужно было их терять, нужно было давать бой», – сказал Корчинский.