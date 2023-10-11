Корчинский: Нас ожидают неприятные вещи. Израиль отодвинул Украину на пятый план

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Происходящее в Израиле грозит Киеву тем, что США начнут договариваться с Россией, в том числе и по украинскому вопросу.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom заявил объявленный Россией в розыск боевик, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Корчинского, Штаты будут вынуждены помогать Израилю вместо Украины. А всплывающая проблема терроризма будет толкать их на переговоры с Россией.

«Теперь тема №1 в мировых медиа – это война в Израиле. Это война в Израиле, потом это американский бюджет, потом это стена на границе с Мексикой, а Украина отправляется на 5-6 место в повестке, и это очень плохо для нас. Украина должна всегда удерживаться на первых строчках. Второе – это то, что во время любого обострения на Ближнем Востоке за последние 50 лет США привыкли договариваться с Москвой. Так было в договоренностях по Сирии, в договоренностях по Ираку уже в поствоенный период, и в ряде других вопросов. Эта война, скорее всего, повлечет всплеск терроризма в США и в Европе, вообще в мире, и США будут искать союзников для борьбы с терроризмом», – сказал праворадикал.

«Привычный союзник для борьбы с исламским терроризмом – это Московия. Достижение каких-то компромиссов с Москвой, не только по ближневосточным вопросам, но и более широкому кругу вопросов также возможно. Это те неприятные вещи, которые нас ожидают. Плюс та вещь, что, конечно, США будут выделять Израилю военно-техническую и финансовую помощь по договоренностям, которые были достигнуты раньше, так называемые аврамические договоренности, которые подписывались еще при Трампе, и США обязаны предоставить им такую помощь. И это также означает минус от помощи Украине», – заявил Корчинский.