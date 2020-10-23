Корчинский назвал живущих в РФ украинцев неполноценными людьми

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы, проживающие в России, – это второсортные люди, иначе они бы давно приступили к диверсиям изнутри РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преимущественно это украинцы не лучшего качества. Ну, кто будет добровольно жить в среде кацапов? Только тот человек, который, скажем, не совсем полноценный, потому что любой нормальный украинец без сомнения вернётся на Украину.

Те, кто были в ссылке на Колыме, все они при первой же возможности вернулись на Украину. Кто до войны жил в РФ? Как правило, это также люди не лучшего качества, но даже у этих людей не лучшего качества могут быть достойные дети, с которыми нужно и можно работать, но сами эти люди, они конченые», – заявил Корчинский.

«Это нам кажется, если смотреть из Киева, что москаль – это то же самое, что и украинец, только немного чокнутые. Много же украинцев разговаривают московским каличным говором. Но это совсем не так – это люди, которые отличаются от нас чрезвычайно. А я имел дело с разными разновидностями москалей.

Ментально к нам гораздо ближе северные кавказцы. Какой-нибудь аварец или чеченец, даже если мы воюем за одного барыгу, то я понимаю, что у него происходит в голове, его побуждающие мотивы, он понимает меня. Даже если он меня не любит или не уважает, а я не уважаю его. Но думать, что мы понимаем, что творится в голове москаля – это ошибка. Там совсем другие ветра дуют, в этой голове. Это другая публика, другие люди. И они, честно говоря, в большинстве своём отвратительны», – бился в русофобском припадке нацист.

«То есть, жить в той среде нормальный человек не сможет и не будет. Те, кто там остались, эти сотни тысяч или миллионы украинцев, это украинцы самого худшего сорта. Именно поэтому они за всё это время ничего там не подорвали», – объяснил Корчинский.