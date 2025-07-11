Корчинский: Нужны минные поля, чтобы Пушкину оторвало ноги
Украина должна вести беспощадную борьбу с русской культурой.
С таким призывом в своём видеоблоге выступил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вербовку для московитских спецслужб облегчает то, что между Украиной и Московией нет непроходимого рва, в том числе и культурного непроходимого рва, и языкового непроходимого рва нет. И если мы пытаемся устанавливать какие-то минные поля, фортификационные сооружения, то тем паче, нам нужны минные поля в культурном пространстве. Каждому Пушкину должно отрывать ноги на украинских минных полях, прежде чем он добредёт до ушей и сердец украинца.
На Украине всё ещё есть огромное количество идиотов, которые не понимают важности культурной войны, «культур кампфа». Все в мире это понимают, лучше всех это понимают московиты. Снарядами их войны являются русские культурные центры, культурная дипломатия, РПЦ, Общество русского языка, исполнители», – сказал Корчинчки.
Он призвал обратить внимание на Азербайджан.
«Только Азербайджан встал против РФ, что они первое сделали? Начали закрывать русские культурные центры, отменили все гастроли русских исполнителей, начали искоренять русский язык. Потому что азербайджанцы понимают – если мы хотим победить, мы должны победить, в первую очередь, эти их культурные и псевдокультурные щупальца, должны их обрубать.
А у нас тем временем ещё куча идиотов, врагов и агентов рассказывают нам, что язык же не виноват, культурка же не виновата. Я вам скажу: Крымский мост ни в чём не виноват, но мы хотим его добить», – вещал бандеровец.
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