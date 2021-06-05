Подпишись на рассылку
05.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

Корчинский о ситуации на Донбассе: Это самая лёгкая война за всю историю

Новости УкраиныУкраине нужна продолжительная война с Россией «до победного конца», которая должна закончиться «на руинах...

Украине нужна продолжительная война с Россией «до победного конца», которая должна закончиться «на руинах Кремля».

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил находящийся в розыске в РФ украинский праворадикал, главарь запрещенного «Братства», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Корчинского, нынешнее противостояние для Украины является самым легким и безжертвенным за всю ее историю.

«Нам нужна не маленькая, нам нужна длинная война. Во-первых, нам нужна война до победы, которая закончится на руинах Кремля.

Во-вторых, эта война нациообразующая, которая сейчас происходит. Кровь каждого украинского солдата бесценна, и мы плачем над каждой жертвой.

Но это – самая легкая война в истории Украины. У нас каждый шаг к украинской независимости или самостоятельности стоил миллионы жизней раньше. А сейчас мы потеряли убитыми комбатантов всего четыре тысячи за семь лет. Чечня потеряла 100 тысяч за две чеченских войны, а там у них всего миллион населения. А мы потеряли четыре тысячи комбатантов убитыми.

Это страшная трагедия, но, тем не менее, это самая легкая война из всех, которые мы пережили за всю свою историю», – заявил Корчинский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть