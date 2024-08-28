Корчинский обещает Украине «перемогу» над РФ в войне на уничтожение инфраструктуры

Тарас Стрельцов.  
28.08.2024 18:28
  (Мск) , Львов
Просмотров: 287
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Даже если будет уничтожена вся украинская инфраструктура – у Киева, в отличие от РФ, есть тыл в виде Запада, который продолжит снабжать деньгами и оружием.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если будет уничтожена вся украинская инфраструктура – у Киева, в отличие от РФ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Всё-таки, несмотря на всю нерасторопность наших партнёров, тылом Украины является весь Западный мир. Оттуда мы получаем деньги, получаем все необходимые материалы, оттуда мы получаем вооружения. И даже если у нас будет уничтожена вся промышленность, мы всё равно будем всё это получать.

А у Московии нет тыла, кроме Московии. Большая часть её промышленности в европейской части Московии, большая часть населения, заводы, большая часть энергетических мощностей – всё это в европейской части. В зоне достижения наших беспилотников и наших уже новых баллистических ракет», – вещал он.

«И здесь будет соревнование. Конечно, они будут уничтожать нас, у них всё ещё много средств, но мы будем уничтожать их инфраструктуру и их промышленные объекты, в первую очередь, нефтепереработку, и помнить, что тылом для нас является ЕС и США. Как-то выглядит так, что мы дольше выдержим эту гонку», – утверждает нацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть