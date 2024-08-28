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Даже если будет уничтожена вся украинская инфраструктура – у Киева, в отличие от РФ, есть тыл в виде Запада, который продолжит снабжать деньгами и оружием.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки, несмотря на всю нерасторопность наших партнёров, тылом Украины является весь Западный мир. Оттуда мы получаем деньги, получаем все необходимые материалы, оттуда мы получаем вооружения. И даже если у нас будет уничтожена вся промышленность, мы всё равно будем всё это получать. А у Московии нет тыла, кроме Московии. Большая часть её промышленности в европейской части Московии, большая часть населения, заводы, большая часть энергетических мощностей – всё это в европейской части. В зоне достижения наших беспилотников и наших уже новых баллистических ракет», – вещал он.

«И здесь будет соревнование. Конечно, они будут уничтожать нас, у них всё ещё много средств, но мы будем уничтожать их инфраструктуру и их промышленные объекты, в первую очередь, нефтепереработку, и помнить, что тылом для нас является ЕС и США. Как-то выглядит так, что мы дольше выдержим эту гонку», – утверждает нацист.