Корчинский обозвал электорат Зеленского «коалицией ваты и идиотов»

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандальный украинский праворадикальный провокатор Дмитрий Корчинский выступил в поддержку пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре и порекомендовал не стесняться в методах воздействия на его оппонентов.

Националист обратился к украинцам на канале «Всемирно-Броварское Телевидение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В своём выступлении Корчинский призвал не удивляться чёрно-белому портрету Порошенко на стене и заявил, что этот президент остаётся. Также националист объявил себя «порошенковцем» на манер своих идейных вдохновителей, борцов за Украину «мазепинцев» и провёл параллель между нынешним президентом и гетманом Иваном Мазепой в том, что тот тоже был коррупционером и слыл «промосковским».

«Я недавно общался в Карпатах с мольфарами (в культуре гуцулов знахарь – ред.), и они чётко сказали, что «наступным» президентом будет Порошенко, он оторвётся от Зеленского на 4-5 процентов», – заверил находящийся рядом «побратим» Корчинского.

По словам Корчинского, за Порошенко будет голосовать модерновая Украина, а за Зеленского – «коалиция ваты и идиотов».

«Каждый в своём окружении обязан выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника, с помощью доброго слова, с помощью 500 гривен – с помощью чего угодно убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича. Каждый из нас должен выявить агентов сатаны в своем окружении и убедить их проголосовать за него, а не поддерживать Зеленского», – призвал Корчинский.

«Почему не нужно голосовать за реванш? Потому что это будет означать конец для Украины. В лучшем случае – гражданскую войну, в худшем – оккупацию войсками РФ. Полный разворот взятого Украиной курса на независимость.

Петр Порошенко – не святой, и ни одно государство не строилось святыми людьми. И управлять государством, безусловно, должны все сознательные граждане, не только президент. Но именно при Порошенко такие вещи, как боеспособная армия, украинский язык и христианская вера перестали быть маргинальными мечтами кучки радикалов и стали частью реальной государственной политики», – также написали националисты в описании видео.