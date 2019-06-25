Корчинский обвинил геев в сокращении численности киборгов

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Европейские политики, навязывающие Украине свои ценности и защищающие права ЛГБТ, хотят уничтожить таким образом население страны.

Об этом в эфире «Всемирно-Броварского ТВ» заявил одиозный радикал, находящийся в розыске в РФ, Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, численность населения Украины сокращается «благодаря» западным ценностям.

«Защитники прав гомосексуалистов хотят, чтобы украинцы не рождались, чтобы сокращалась наша численность.

Большинство руководителей тех стран, которые продвигают у нас тут гомосексуализм, европейских стран, руководителей бюрократической структуры Евросоюза, не имеют собственных детей.

Они не хотят иметь собственных детей и не хотят, чтобы детей имели мы… Уничтожение традиционной семьи им нужно потому, что традиционная семья – это фабрика по производству солдатов», – заявил Корчинский.