Корчинский обвинил геев в сокращении численности киборгов
Европейские политики, навязывающие Украине свои ценности и защищающие права ЛГБТ, хотят уничтожить таким образом население страны.
Об этом в эфире «Всемирно-Броварского ТВ» заявил одиозный радикал, находящийся в розыске в РФ, Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам боевика, численность населения Украины сокращается «благодаря» западным ценностям.
«Защитники прав гомосексуалистов хотят, чтобы украинцы не рождались, чтобы сокращалась наша численность.
Большинство руководителей тех стран, которые продвигают у нас тут гомосексуализм, европейских стран, руководителей бюрократической структуры Евросоюза, не имеют собственных детей.
Они не хотят иметь собственных детей и не хотят, чтобы детей имели мы… Уничтожение традиционной семьи им нужно потому, что традиционная семья – это фабрика по производству солдатов», – заявил Корчинский.
Спасибо!
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