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05.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Корчинский объяснил, почему еврей Зеленский стал заодно с нацистами

Новости УкраиныЗа последние два года националистам удалось превратить «еврея-Зеленского» из миролюбивого президента в «патриота», который...

За последние два года националистам удалось превратить «еврея-Зеленского» из миролюбивого президента в «патриота», который борется со всем пророссийским. Это произошло потому, что сама должность президента Украины стала «патриотической».

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил находящийся в розыске в РФ украинский праворадикал, главарь запрещенного «Братства», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский похвастался, что за время президентства Петра Порошенко его превратили из кондитера в националиста, поэтому Зеленского ждет то же самое.

«Его должность является патриотической. Уже сейчас не важно, кто на этой должности. Мы выбрали кондитера в 14-м году, выбрали именно потому, что думали, что он точно договорится с Путиным, наконец-то подпишет капитуляцию, и это уже закончится.

Кондитер за время своей каденции стал украинским буржуазным националистом.

Мы выбрали еврея вместо него, думая, что точно Путин еврею не откажет. И сейчас мы видим, что он расправляется с Медведчуком и так далее. Не потому, что он стал патриотом, не потому, что он прекратил быть евреем, а потому, что это такое место. Понимаете, место определяет», – заявил Корчинский.


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