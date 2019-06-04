Корчинский объявил всех майданщиков и атошников преступниками

04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские добробатовцы, которые отправились воевать с Донбассом, являются военными преступниками с точки зрения Гаагского трибунала

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-боевик, лидер запрещенной в РФ националистической партии «Братство» Дмитрий Корчинский, выразивший сожаление, что на Украине не могут осудить представителей власти, свергнутой в результате государственного переворота 2014 года.

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По его словам, «ошибкой или вынужденной бедой» было то, что не получилось «всех этих людей в свое время осудить по революционным нормам», а потому есть опасность реванша.

«Майдановцы – преступники, с точки зрения уголовного кодекса. Добровольцы, которые пошли защищать свою страну – военные преступники с точки зрения Гаагского трибунала и того же уголовного кодекса. То есть все патриоты Украины – нарушители уголовного кодекса, а все портновы, януковичи являются добропорядочными гражданами», – считает Корчинский.

«Наша основная предъява к Порошенко в том, что он не установил здесь революционную диктатуру. Мы и выбирали его как человека, который никогда не установит революционную диктатуру. А потом много патриотов предъявляло Порошенко, что он не стал революционным диктатором и не расправился с врагами революции и агентурой врага так, как они хотели, забывая о том, что если бы Порошенко был таким, то и с патриотами он бы расправился, ведь любые системные патриоты так же опасны для диктатуры», – добавил националист.

Также он не исключает возможного реванша прежней власти.

«Я его боюсь. Он очень реален и возможен. Наши опрометчивые граждане, которые голосовали за Зеленского, не верили в то, что бывает хуже, а я то знаю, что бывает хуже», – опасается Корчинский.