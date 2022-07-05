Корчинский: «Потеря Лисичанска – это большая трагедия»

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Новости Украины

Потеря Лисичанска для Украины – это трагедия для страны, а не успешная операция по сохранению боеспособности армии.

Об этом в своем блоге заявил украинский националист, объявленный Россией в розыск Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корчинского, украинская армия может лишь «цепляться» за города, используя их в качестве укреплений, а бегство из Лисичанска показало, что и эта тактика больше не работает.

«Нам говорят: «Как хорошо, что мы оставили Лисичанск, мы сохранили армию. Главное – это сохранить армию, и это просто счастье, что мы не попали там в окружение, и все прекрасно». Братья, ничего прекрасного тут нет. Это большая трагедия, что мы оставили Лисичанск. Это большая трагедия. У нас единственная возможность – это цепляться за города, строить оборону в городах, в надежде, что там мы сможем удержаться», – сказал националист.

«Если московиты научились угрозой окружения выдавливать нас из городов, это означает, что нам не за что цепляться. Это очень плохо, на самом деле. Это значит, что мы не смогли построить оборону таким образом, чтобы не допустить этого окружения», – заявил Корчинский.