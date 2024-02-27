Корчинский призвал уйти в оборону и ждать, пока в Кремле «что-нибудь не крякнет»

ХХ век показал, что в среднем раз в 20 лет в России наступает кризис, ставящий под угрозу существование страны, поэтому Украине было бы разумно всеми силами уйти в оборону и ждать, когда «в Кремле что-нибудь случится», а потом уже «идти до Москвы».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно стойко держаться, держать стабильность тыла, несмотря ни на что держать оборону и просто ждать, когда в Московии начнутся события, которыми мы воспользуемся. Мы не можем этого спрогнозировать, потому что мы в действительности очень плохо знаем, что происходит в Кремле. Мы знаем, что Путин – не диктатор. Диктатор руководит с помощью репрессий, а Путин не способен на масштабные репрессии против своего окружения и давно их не проводил. Там уже очень давно попадают под каток, но люди второстепенные и третьестепенные, а не первостепенные. То есть Путин возглавляет пиар-отдел московского режима. Взамен там есть группировки, которые между собой конкурируют, но об этой конкуренции мы узнаём только из возгласов, которые доносятся из-под ковра. Мы очень мало знаем. Поэтому и не можем сказать, это может произойти за неделю, а может и за год», – трепался Корчинский.

Он уверен, что в ближайшее время «обязательно что-нибудь случится».

«Мы просто знаем, что так у них постоянно случается, это долгосрочная тенденция в Московии. И так, нужно этого ждать, у них давно не было кризиса, а в ХХ веке у них было, как минимум, пять кризисов, которые ставили Московию на грань существования, то есть в среднем раз в 20 лет. Путин при власти уже более 20 лет, можем ждать, что что-то у них там должно «крякнуть», и главное тогда будет не расслабиться. Главное тогда будет дойти до Москвы, а не до границ Украины», – бредил нацист.