Корчинский проклял белорусов за неспособность к госперевороту

01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители Белоруссии не способны сопротивляться и совершать государственные перевороты.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО, боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы удивляемся, как они [белорусы] могут позволять, когда бьют их женщин, их стариков, постоянно унижают. Почему они не сопротивляются, почему их достоинство не вынуждает их брать кусок арматуры и бросаться на этого омоновца?

А оказывается, что для того, чтобы личное достоинство могло проявиться, а тем более в массовых масштабах, необходимо, чтобы было национальное. Без национального не бывает личного достоинства, нет потенциала сопротивления, нет жизни», – сказал Корчинский.

Он отметил, что по этой причине перевороты здесь должны совершать другие страны – США, Польша или даже Украина.

«Большевики сделали большую работу – они вытравили всё национальное из Белоруссии, а потом те крохи, которые там оставались, уже дотоптал Лукашенко за время своего долгого правления. И потому американцы могли бы сделать белорусскую революцию, поляки могли бы, даже мы могли бы. А вот белорусы не могут совершить белорусскую революцию», – резюмировал праворадикал.