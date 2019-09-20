Корчинский проклял друга – экс-боевика АТО, «продавшегося России»

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Семья скандально известного националиста Дмитрия Корчинского перестала общаться с бывшим другом – экс-боевиком АТО Ильей Кивой, который недавно стал депутатом Верховной Рады по спискам «Оппоплатформы» кума российского президента Виктора Медведчука.

Об этом в интервью блогеру Владимиру Золкину заявила жена Корчинского, экс-депутат Рады Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кива в данном случае – это человек, который предал Украину. У Ильи был выбор – или с Богом, или с Сатаной. Быть между Богом и Сатаной невозможно. То, что он сейчас делает – ему придется отвечать перед Богом за это», – заявила Корчинская.

Ранее Корчинский в эфире телеканала ZIK рассказывал, как ценит Киву. «Кива очень интересный парень. У него очень богатый опыт. Он дает мне сюжеты, например, он много чего видит того, чего не вижу я. Кроме всего остального я скажу, что с Кивой можно стать возле картины Караваджо и обсасывать детали на протяжении 25-30 минут. Мы это делали… Мне очень редко встречались люди, например, в среде киевской интеллигенции, с которыми можно было бы на полном серьезе обсудить станковую живопись. С Кивой можно – он много видит. И он очень интересно это воспринимает, с ним интересно разговаривать».

Следует отметить, что с точки зрения украинских националистов у самого Корчинского есть не меньшие «темные пятна» в биографии – в 2004 году экс-главарь УНА-УНСО заявлял о возвращении в лоно Московского Патриархата и проводил совместные с Наталией Витренко митинги против НАТО.