Корчинский протрубил о продвижении ВСУ в Донбассе

08.10.2019, Киев, Игорь Петров

Все договоренности, касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе, якобы не имеют силы, в том числе и договоренность о разведении войск.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший главарь группировки УНА-УНСО, экс-боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ни о чем не договаривались с Москвой. И это отступление наших войск. Наши войска потерпели какое-то военное поражение за последние 2-3 года? Нет. Почему тогда наши войска отводятся? Потому что они потерпели поражение на выборах. К сожалению, украинцы проиграли выборы. Именно потому и происходит то, что происходит.

Все остальное – это ложь и ерунда – разведение войск, планы Штайнмайера, Минские договоренности, примирение, прекращение конфликта. Какой конфликт?

Что из действий, намерений власти может помочь нам вернуть территории, отомстить оккупантам? Ничего», – сказал праворадикал.

По его словам, ВСУ удалось занять часть «серой зоны», и отведение войск означает, что занятые территории надо отдать.

«Что бы они там ни подписывали, но последние 2-3 года наши войска понемногу, по сантиметру, по метру, в некоторых местах – по 2-4 километра продвигались в «серой зоне». Мы понемногу отгрызали у оккупантов свою территорию. Часто очень большой кровью. Последние 3 года мы понемногу наступали. Сейчас мы движемся назад. Хотя мы сильнее чем они,. Я считаю, что это – большое преступление, это пренебрежение той кровью, которая была пролита за эти метры территории», – резюмировал Корчинский.