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Предпринимаемые меры безопасности перед Парадом Победы в Москве свидетельствуют о том, что русские очень переоценивают фанатичность пребывающих в РФ украинцев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они думают об украинцах лучше, чем украинцы являются в действительности. Они думают, что если в РФ живёт достаточное количество украинцев, то, конечно, каждому из этих украинцев захочется прийти на этот парад с взрывчаткой и что-нибудь там сделать во имя своей отчизны Украины. К сожалению, боюсь, что те украинцы, которые живут на территории Украины [оговорка, РФ], будут всё это смотреть по телевизору и заедать щами», – сокрушается Корчинский.