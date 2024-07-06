Корчинский: Русские берут первенство в «туннельной войне»

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В Россию прибудут северокорейские инженерные войска и помогут русским вести «туннельную войну», что очень обидно, поскольку подземные ходы, бункеры и схроны – это больше по части украинцев.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы часто, к сожалению, отстаём от в целом очень нетехнологичных московитов во введении новых технологий на войне. Они раньше нас начали массово использовать системы РЭБ, мы по сегодняшний день в этом отстаём. Они раньше нас начали использовать то, что называется «крыло», массово и эффективно – все эти «Орланы» и аналоги, и до сих пор поле боя они видят лучше, чем мы. Они быстрее вводят новые примочки в минировании, массированное минирование оборонных сооружений. Они раньше, чем мы и добросовестнее отнеслись вообще к строительству бетонированных сооружений», – причитал Корчинский.

Далее он припомнил тактику штурма малыми группами, опыт ЧВК и привлечения заключённых, использование «Гераней», а также удары по экономической и энергетической инфраструктуре.

«И вот сейчас, кажется, они начнут раньше, чем мы, с помощью северных корейцев туннельную войну. И это печально, потому что разнообразные пещеры, подземные ходы, бункеры, схроны, погреба – это всегда было сильной стороной украинцев. Вот, подземная Украина всегда была фундаментом надземной Украины», – сокрушался националист.