Корчинский сеет панику: Российская армия сверху безнаказанно наблюдает за ВСУ

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Новости Украины

Украина серьезно отстает от России в средствах аэроразведки и радиоэлектронной борьбы. Из-за этого ВС РФ видят, что происходит на фронтах и не дают действовать ВСУ.

Об этом в своем блоге заявил украинский националист, объявленный Россией в розыск Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень проблемная на фронте в связи с их преимуществом по разведывательным беспилотникам и по средствам радиоэлектронной борьбы. То есть они нас просто видят, у них очень много беспилотников, очень много. Смеялись: «Да «Орлан» – это ерунда, у них пластиковые бутылки из-под воды в качестве бензобака, да какие-то камеры у них бытовые». Это очень эффективная штука, этот «Орлан». К сожалению, «Орлан» – это очень эффективная штука. Они нас видят, он висит выше пяти тысяч метров, его не достают наши средства ПВО, «Стингером» его уже не достанешь на таком расстоянии, а он видит», – сокрушается националист. «Они нас видят лучше, чем мы видим их. И даже не столько преимущество в артиллерии и боеприпасах, в количестве артиллерии и количестве боеприпасов, сколько преимущество в средства радиоэлектронной борьбы и современных средствах разведки дает им возможность брать наши Лисичански. Пока эта проблема не будет решена, не будет решено ничего», – заявил Корчинский.