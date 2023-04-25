Корчинский собрался строить «Украину мечты» на российских землях

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 13:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 575
 
Дзен, Россия, Русофобия, Украина


На повестке дня украинской политики должен стоять вопрос покорения востока.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На повестке дня украинской политики должен стоять вопрос покорения востока. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Корчинского, то «болото», которое есть в Киеве, Львове и других городах, уже не исправить.

«Наша большая миссия – покорение востока. Тут соотечественники, на берегах Днепра, пусть живут как им захочется, но восток должен быть наш… Украина нашей мечты будет обустроена в Белгородской, Брянской области, на Кубани, на Дону, в том, что сейчас мерзко называется Подмосковье, и дальше. Вот там мы обустроим Украину нашей мечты».

Ясно, что все эти вонючки там не будут жить, там будут жить правдивые украинцы, наши добрые люди, но там будут собираться идеалисты, мечтатели и авантюристы», – сказал националист.

 

«Украина нашей мечты будет основана на некомфортных территориях, на фронтире, там вот мы должны работать. А ковыряться в этом болоте, которое в Киеве, во Львове, в Днепре или Одессе, я думаю, контрпродуктивно, разгребать эти Авгиевы конюшни можно долго. Но мы можем создать свое условное Иерусалимское королевство именно там, и там мы его и будем создавать», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть