Корчинский собрался строить «Украину мечты» на российских землях
На повестке дня украинской политики должен стоять вопрос покорения востока.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Корчинского, то «болото», которое есть в Киеве, Львове и других городах, уже не исправить.
«Наша большая миссия – покорение востока. Тут соотечественники, на берегах Днепра, пусть живут как им захочется, но восток должен быть наш… Украина нашей мечты будет обустроена в Белгородской, Брянской области, на Кубани, на Дону, в том, что сейчас мерзко называется Подмосковье, и дальше. Вот там мы обустроим Украину нашей мечты».
Ясно, что все эти вонючки там не будут жить, там будут жить правдивые украинцы, наши добрые люди, но там будут собираться идеалисты, мечтатели и авантюристы», – сказал националист.
«Украина нашей мечты будет основана на некомфортных территориях, на фронтире, там вот мы должны работать. А ковыряться в этом болоте, которое в Киеве, во Львове, в Днепре или Одессе, я думаю, контрпродуктивно, разгребать эти Авгиевы конюшни можно долго. Но мы можем создать свое условное Иерусалимское королевство именно там, и там мы его и будем создавать», – заявил Корчинский.
Спасибо!
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