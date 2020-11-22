Корчинский: Сторонники примирения с Россией должны сидеть в подвалах СБУ

22.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Все жители Украины, которые верят в то, что Украина и Россия являются братскими странами и не желают войны между ними до «победного конца» должны быть репрессированы и сидеть в подвалах СБУ.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО, боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, то, что в отношении таких людей не проводятся репрессии украинских силовиков – это «большая беда» Украины.

«Если мы хотим восстановить свою территорию, то все такого рода люди, которые рассказывают о наших братских отношениях, о том, то Россия – брат, что невозможно победить, и что мы должны заключить мир до того, как отвоевать свою территорию, все эти люди должны быть репрессированы и сидеть в подвалах СБУ. То, что они до сих пор не сидят в подвалах СБУ – это большая беда нашей страны», – заявил Корчинский.