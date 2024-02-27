Корчинский: Строительные фирмы отказываются бетонировать позиции ВСУ из-за вымогательства чиновников

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Никто из строительных фирм на Украине не хочет брать участие в тендерах по строительству оборонных сооружений, поскольку приходится иметь дело с бюджетными деньгами, и в итоге выходит так, что связываться с этим себе дороже.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно слышим от наших людей, что с рубежами обороны не всё так хорошо. В действительности, мы копать и минировать, к сожалению, умеем хуже, чем наш враг. В значительной мере это связано и с тем, что много строительных фирм, которые должны строить укреплённые рубежи обороны (поскольку это не просто ковыряться сапёрной лопаткой, это нужно бетонировать, это серьёзные земельные строительные работы), не хотят этим заниматься, поскольку это работа с бюджетными деньгами. А это означает, что на второй день после начала работы к вам заявляются правоохранительные органы, СБУ, за ними приходят налоговые проверки, и все хотят денег, и всё это выходит себе дороже. То есть никто не хочет брать участие в тендерах по строительству оборонных сооружений. По крайней мере, много фирм отказываются это делать. К сожалению, не все наши позиции хорошо подготовлены и оборудованы», – пожаловался Корчинский.