Корчинский: Трамписты люто ненавидят Украину, как и всю Европу

Тарас Стрельцов.  
27.03.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


В окружении Дональда Трампа не слишком эмоциональное отношение к России, а вот Украину как часть Европы они откровенно ненавидят.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В окружении Дональда Трампа не слишком эмоциональное отношение к России, а вот Украину как...

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«Они используют около 4 млрд. долларов в год на пропаганду внутри США, а это много, даже если они воруют половину, всё равно это очень много денег. Они работают отдельно с конгрессменами, губернаторами, сенаторами, с аналитическими центрами, у них есть большие лоббистские структуры, адвокатские конторы. Это массированная пропаганда, которая длится уже долгие годы.

Для примера, лет 10 назад московиты отобрали около 100а консервативных деятелей в США достаточно авторитетных и пригласили их в Московию. Думаю, часть из них была завербована, части они просто смогли понравиться. А это именно та консервативная тусовка, которая сейчас составляет основу правой части Республиканской партии. Это среда, из которой вышли Вэнс и много других людей, которые сейчас в окружении Трампа», – вещал Корчинский.

«Конечно, они все живут московскими, антиукраинскими нарративами. Кроме того, нужно не забывать, в США традиционно есть пренебрежение к Европе, а у этой администрации есть ненависть ко всей Европе. Украина ими рассматривается как часть Европы, в этом у них нет никаких сомнений. Они ненавидят Европу, в том числе и Украину. К Московии у них такого эмоционального отношения нет. И здесь есть много эмоций, много ошибок, много московитской пропаганды, и из всего этого и формируются мозги Трампа», – негодовал бандеровец.

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