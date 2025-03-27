В окружении Дональда Трампа не слишком эмоциональное отношение к России, а вот Украину как часть Европы они откровенно ненавидят.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они используют около 4 млрд. долларов в год на пропаганду внутри США, а это много, даже если они воруют половину, всё равно это очень много денег. Они работают отдельно с конгрессменами, губернаторами, сенаторами, с аналитическими центрами, у них есть большие лоббистские структуры, адвокатские конторы. Это массированная пропаганда, которая длится уже долгие годы. Для примера, лет 10 назад московиты отобрали около 100а консервативных деятелей в США достаточно авторитетных и пригласили их в Московию. Думаю, часть из них была завербована, части они просто смогли понравиться. А это именно та консервативная тусовка, которая сейчас составляет основу правой части Республиканской партии. Это среда, из которой вышли Вэнс и много других людей, которые сейчас в окружении Трампа», – вещал Корчинский.