Корчинский требует объявить территориальные претензии на Приднестровье

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 15:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина должна иметь претензии на земли стран-соседей, в том числе на Приднестровье, которое на заре своей борьбы за независимость было проукраинским.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна иметь претензии на земли стран-соседей, в том числе на Приднестровье, которое на...

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Корчинский пожалел, что в 1992-м Украина не присоединила Приднестровье к себе.

«Украина, если хочет быть полноценным государством, конечно, должна претендовать на территории многих из своих соседей. Конечно, на восток, в первую очередь, потому что мы должны знать, что на наши территории претендуют все наши соседи.

Это естественная и нормальная ситуация, сейчас мир возвращается к природной игре сил. Никто уже всерьез не ставит Ялтинско-Потсдамскую систему, никакую систему. Уже нормально и естественно воевать друг с другом за территории и очень террористическими путями, мы это видим постоянно везде в мире», – сказал националист.

«Уже после завершения войны в Приднестровье, в 92-м году туда влезли московиты, политически влезли и начали лезть экономически. Они поставляли газ через Приднестровье в Молдову и с приднестровцев за газ не брали. Украина отвернулась от Приднестровья, не захотела принимать в свой состав, и приднестровцы остались ни с чем, им пришлось ориентироваться на Московию.

Этот процесс переориентации продолжался определенное время – года два, пока они переориентировались на Москву. А могли бы продолжать ориентироваться на Украину. Украина тогда могла бы и не включать Приднестровье формально в состав Украины, могла бы просто включить в гривневую зону, настроить максимальные связи, давать приднестровцам возможность учиться в украинских учебных заведениях. Вообще, развивать связи, все делать по факту.

Украина этого не делала. Зря, потому что Приднестровье в то время было промышленно развитым регионом и это было бы на пользу Украине, это содействовало бы государственному бюджету и нашим экономическим, а не только национальным интересам. Вот – позиция украинцев. Вместо того, чтобы получить украинское Приднестровье, мы получили мерзкий московский анклав», – заявил Корчинский.

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