Украинская язык – культурный продукт, который нужно навязывать несознательному обществу через силу.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кто умышленно работает на руку врага, а много кто просто тупые. Это очевидно, что для Москвы её язык, её культурка и её псевдоцерковь является важным оружием против украинцев. И они это используют, и те люди это поддерживают. Хочу сказать, что всё хорошее в мире внедрялось через силу. И гигиена в своё время внедрялась через определённые репрессии. Картофель внедрялся в некоторых странах через репрессии, крестьяне же не хотели сажать картофель, и их принуждали это делать», – сказал Корчинский.