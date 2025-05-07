Корчинский требует репрессий против «русскоязычной вши»

Тарас Стрельцов.  
07.05.2025 08:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Мова, Политические репрессии, Украина


Украинская язык – культурный продукт, который нужно навязывать несознательному обществу через силу.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская язык – культурный продукт, который нужно навязывать несознательному обществу через силу. Об этом...

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«Много кто умышленно работает на руку врага, а много кто просто тупые. Это очевидно, что для Москвы её язык, её культурка и её псевдоцерковь является важным оружием против украинцев. И они это используют, и те люди это поддерживают. Хочу сказать, что всё хорошее в мире внедрялось через силу. И гигиена в своё время внедрялась через определённые репрессии. Картофель внедрялся в некоторых странах через репрессии, крестьяне же не хотели сажать картофель, и их принуждали это делать», – сказал Корчинский.

«То есть настоящая высокая культура во многих странах навязывается тем людям, которые не хотят никакой культуры, они хотят попсы. В своё время США вводили закон, например, против немецкого языка… Такие репрессии совершались. То есть в Украине против всей этой вши нужно проводить репрессии, нужно проводить какие-то санационные меры», – заявил нацист.

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