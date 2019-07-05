Корчинский требует сделать Донбасс безлюдным и заселить украинцами

05.07.2019

Население Донбасса должно выехать в Россию, а опустевший регион нужно заселить украинцами.

Об этом в эфире телеканала ЧП.INFO заявил лидер запрещенной в РФ националистической группировки «Братство», экс-участник карательной операции в Донбассе Дмитро Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти москали должны уехать в Нечерноземье, откуда приехали их деды и отцы. Нам эти люди не нужны, нам нужны территории. Нам нужна реконкиста, заселить Донбасс теми, кто там жил до голодомора. Снова украинцами, кого они выморили голодом. Эта публика нам не нужна. Мы не можем жить с ней в одном государстве. Пожалуйста – в Сибирь. Пробовать понравиться этим людям бессмысленно», – заявил одиозный радикал.

По его словам, жители Донбасса якобы любят Россию, потому что там жесткая власть.

«Я это видел. Я на Донбассе много с кем сталкивался. Как только он получает прикладом в зубы, он сразу начинает нас любить. Как только с ним ведешь себя нормально – он тебя не уважает, он тебя ненавидит. Только слабость украинской власти, только толерантность украинских вооруженных сил, СБУ порождает такие настроения. Жесткая власть, непримиримость, преданность принципам может вернуть нам сердца этих людей», – сказал Корчинский.