Корчинский угрожает взорвать ведущий в Венгрию нефтепровод

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Диверсии, Украина, экстремизм, Энергетика


В ответ на претензии Венгрии на Закарпатье Украина может разрушить нефтепровод, по которому поступает российская нефть.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на претензии Венгрии на Закарпатье Украина может разрушить нефтепровод, по которому поступает...

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Кроме того, по мнению Корчинского, украинские спецслужбы должны устраивать «другие вещи» на территории Венгрии.

«Украина имеет все средства для того, чтобы на них влиять. Например, на Венгрию – это нефтепровод, который вполне может быть поврежден, скажем, московитским снарядом и эта нефть в Венгрию не пойдет. А Венгрия сильно зависит от этой нефти. Не пойдет, кстати, и в Словакию – Словакия очень сильно зависит от этого нефтепровода», – сказал националист.

«Наши спецслужбы должны были бы действовать и помогать венгерской, скажем, оппозиции. Мы должны бы мониторить нарушения прав человека в Венгрии и делать очень много каких-то других вещей», – заявил Корчинский.

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