Корчинский угрожал набить морду лесбиянке, назвавшей его агентом ФСБ

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские лесбиянки воюют против республик Донбасса, а призывающий запретить ЛГБТ-парады экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский является тайным агентом ФСБ, о чем свидетельствуют его архивные фото с российским политологом Дугиным и будущим Патриархом Кириллом. Да и борьба за так называемые «семейные ценности» – одна из частей концепции Русского мира.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявила одна из организаторов гей-парадов Киева Елена Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько мы видели, в том числе и ЛГБТ-лесбиянок, женщин на фронте, которые боролись за то, чтобы их оформляли на боевые должности, потому что они выполняли эти обязанности, а их оформляли кухарками, много, несколько тысяч, пан Дмитро. А вы нам рассказываете, что женщины должны быть в традиционном обществе, а я вам говорю, что ваша демагогия – Русского мира. И не надо рассказывать, что вы делали на фронте, мы все понимаем, как действуют агенты ФСБ, мы все понимаем, какое у вас будущее. Меня интересует только один вопрос: почему вы сидите здесь в студии, а на вас нет никакого дела в СБУ?

Но мне кажется, что это вопрос времени… Я за это на майдане стояла, понимаете? Мы спасали людей из подвалов в Донбассе, вывозили их оттуда, когда вы вместе с вашими Холмогоровыми и Гундяевыми пытались тут Русскую весну устроить», – заявила Шевченко.

«Обвинение в связи со спецслужбами – это тяжёлое обвинение. В принципе, за такое предъявляют», – ответил Корчинский.

«Ну, объясните мне эту фотографию, что вы тут делаете? Гундяев, Холмогоров, идеолог проекта Новороссия и русского национализма в Крыму, Дугин», – спросила «ЛГБТ-активистка» и показала архивное фото.

Корчинский пытался объяснить, что это оппозиционный митинг начала 2000-х, многие из участников которого сейчас, якобы, сидят в тюрьмах, а другие «приспособились к режиму».

«Эти люди в санкционном списке», – упрямо говорила Шевченко.

В результате Корчинскому пришлось перейти к угрозам.

«Для этого существа слово ничего не значит, бросается обвинениями, зная, что, так как оно похоже на женщину, я ей сразу после программы не предъявлю в бороду за ничем не подтверждённые обвинения, потому что похожа на женщину. А если б оно было мужчиной, то я бы это, без сомнения, сделал», – заявил уязвлённый националист.