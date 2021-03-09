Подпишись на рассылку
09.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Корчинский: Украинская армия разваливается

Новости Украины

Украинская армия находится в плачевном состоянии – руководство не имеет стратегического мышления и боевого опыта, а из Генштаба уволены многие толковые офицеры.

Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нам нужно очень сильно думать про ситуацию в вооруженных силах, которая так себе. У нас возглавляет вооруженные силы фактически главнокомандующий – это то, что раньше называлось начальник Генерального штаба, Хомчак. Он не является боевым генералом и делает очень много ошибок уже, на этом этапе.

У нас много структур развалены. У нас развалена структура военной медицины на фронте, у нас ошибочные концепции, у нас Генеральный штаб освобожден от многих генералов, которые имели какое-то мышление продуктивное, нормальное и стратегическое. То есть ситуация не очень хорошая в вооруженных силах. Ее нужно было бы улучшить, сконцентрироваться именно на этом и именно сейчас», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть