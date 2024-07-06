Корчинский утешает бандеровцев: «Потерпите ещё года три, и РФ развалится»

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Большая удача, что президент РФ Владимир Путин отклонил предложение турецкого лидера Эрдогана о посредничестве в мирных переговорах с Украиной, и война до последнего украинца продолжится.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган предложил этому Путину взять на себя посредничество и быть гарантом каких-то мирных соглашений, которые теоретически могли бы быть заключены с Украиной. Однако всё, благодаря Богу, благополучно закончилось. На следующий день выступил пресс-секретарь Путина и сказал, что это невозможно. То есть предложение Эрдогана была отброшена. И, вот, когда нас с вами всё время пугают тем, что переговоры идут, и там уже так много обозначено и намечено, и уже все согласились, какую часть территории Украины нужно отдать Путину и так далее – ничего этого нет», – сказал националист.

«Разговоры, конечно, идут, и довольно много. Но никто ничего не знает, и до того, как эти намерения начали реализовываться, пройдёт ещё года три. К этому времени РФ успеет развалиться», – утешал бандеровцев Корчинский.