Корчинский: Я хочу быть в грязи. Украинские националисты – невежды

06.09.2022  13:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украинцы всегда предъявляли претензии к «настоящим националистам» за грехи прошлого, потому что это были высокообразованные люди, а все остальные не знали  даже языков и культуры.

Об этом в своем блоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы всегда предъявляли претензии к «настоящим националистам» за грехи прошлого, потому что это были...

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«Ещё два слова, про наших националистов, которые якобы всё понимают и постоянно, что-то мне предъявляют. Почему так происходит? Понимаете, националисты 20-30-х годов были эталонные, высокообразованными людьми. У Шухевича было высшее техническое образование, фехтовал, играл на фортепиано.

Но их наследники в нынешней Украине – это преимущественно невежды, люди, которые не знают языков, не знают культуры, не знают меня. И мне что-то предъявляют, говорят, что я предал в Приднестровье, что я где-то там, что-то там, я какой-то Дугин, ещё что-то. Всякая ерунда. Я должен сказать, что ко всем великим людям была эта претензия.

Какое бы светлое имя не возьмём в истории Украины соотечественники всегда обливали его грязью и продолжают обливать и по сегодняшний день. Было бы странно, если бы я был один в этом ряду, только чистый. Я тоже хочу быть в одном ряду и в одной грязи со всеми великими украинцами», – признался Корчинский.

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