Корчинский записал в «коллаборанты» весь Донбасс – от мала до велика

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Те жители ЛНР и ДНР, которые с оружием в руках не восстали против становления республик и не ушли в партизаны ради Украины, являются «коллаборантами».

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил главарь запрещенной в РФ группировки «Братство», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В крайнем случае, по словам Корчинского, население республик должно было выехать из ЛДНР.

«Те граждане, которые живут на оккупированных территориях, являются гражданами, а не подданными.

Граждане – это создатели государства, гражданин в условиях оккупации должен или выехать из оккупированной территории, или вести борьбу.

Если гражданин не выезжает из оккупированной территории, то это значит, что он коллаборант», – заявил Корчинский, не оставив шанса на «прощение» ни пенсионерам, ни инвалидам.