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Если и дальше украинская пропаганда будет подавать информацию с задержкой на неделю, то западные СМИ продолжат использовать информацию российских военкоров.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист и боевик Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него [врага] сейчас преимущество в пропаганде. Возможно, впервые с начала полномасштабного вторжения мы сильно просели в пропаганде. Сейчас большинство СМИ на Западе, даже в Америке, даже тех, которые нам очень сочувствуют, берут основную информацию от московских источников, от их военкоров, скажем, CNN, какой-нибудь New-York Times, очень много других интернет-изданий, телеканалов – преимущественно пользуются их информацией, а не нашей», – сказал нацист.

«То есть на первой неделе контрнаступления мы проиграли информационную войну, а это недопустимо, поскольку до этого времени именно мы выигрывали её. Эти все запреты на сообщения с фронта, на подмигивание утаиванию информации, и сейчас мы наблюдаем, когда информация нам даётся с недельным опозданием – это всё не к добру. И сегодня мы видим реальный проигрыш в информационной войне», – пожаловался Корчинский.