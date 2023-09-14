Корейские рабочие должны вернуться в Россию – эксперт по КНДР

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Своим визитом во Владивосток лидер КНДР Ким Чен Ын дает понять США, что 30-летние попытки Пхеньяна наладить контакт с Вашингтоном ничем не увенчались, и он теперь больше ориентируется на Москву и Пекин.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заведующий корейской секцией Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор Павел Лешаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что основные интересы у нас не в военной области, хотя, возможно, после этого визита Пхеньян вновь откроет свое воздушное пространство для российских разведывательных самолетов, разрешит нашим кораблям заходить в незамерзающие порты. Может быть, будут более серьезные договоренности без огласки… Но мне интересно, каковы будут экономические результаты, и особого оптимизма у меня нет», – сказал Лешаков.

Он рассказал, как в 2015 году было сорвано российско-корейское соглашение об автомобильном сообщении, потому что не нашлось средств на строительство даже понтонного моста. В том же году было провалено другое соглашение – о товарообороте в рублях.

«Если говорить конкретно, чего эксперты ждут в области экономики, это, прежде всего, решения вопроса о возвращении корейской рабочей силы в Россию. Да, есть санкции, но по последним санкциям ООН не был принят указ президента. Он бы мог как-то разрулить проблему, потому что для корейцев действительно это важно. Мы не сможем наращивать наш оборот, если мы не возродим сотрудничество в области рабочей силы, потому что в Корее дефицит валютных ресурсов», – сказал Лешаков.

Он также считает целесообразным создание СЭЗ в пограничных районах.