Корейский сценарий невозможен. Россия не оставляет вторую Украину – историк

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Сценарий раздела Украины на два государства по примеру Кореи невозможен, потому что Россия включила новые территории в свой состав.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский историк Владлен Мараев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению историка, это не означает, что другие варианты раздела Украины не будут выдвинуты в будущем.

«Это сценарий, который категорически нельзя допустить Украине, но для этого сценария необходимо соблюдение одного обязательного условия – это создание другого украинского государства, как было в Корее, когда были созданы два корейских государства. Один народ, два государства», – сказал историк.

«Сейчас мы видим, что агрессор, Российская Федерация, этот сценарий не реализует. Она реализует сценарий оккупации украинских территорий и их дальнейшей аннексии с интеграцией именно в российское пространство. То есть захват чужих территорий, так что речь не идет о корейском сценарии. Но, конечно, мы не можем исключать, что в будущем российские агрессоры, используя любые политические выкрутасы, будут выдвигать самые разнообразные проекты, чтобы удовлетворить свои интересы и пытаться получить как можно больше», – заявил Мараев.