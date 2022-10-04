Корейский сценария для Украины. Где пройдет демаркационная линия?

04.10.2022  10:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Скорее всего, боевые действия на территории Украины завершатся перемирием, по итогам которого будут зафиксированы реальные границы между двумя странами.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит международный обозреватель Михаил Ростовский.

Скорее всего, боевые действия на территории Украины завершатся перемирием, по итогам которого будут зафиксированы...

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По его словам, реалистично мыслящие политические аналитики в России должны изучать опыт прекращения конфликта на Корейском полуострове в 1953 году.

«Этот трехлетний конфликт был завершен подписанием соглашения о перемирии и прекращении огня — не мирным договором. Две Кореи — одна со столицей в Пхеньяне, другая со столицей в Сеуле — по-прежнему не признают законность существования друг друга. Два государства разделяет не граница, а демаркационная линия, фиксирующая позиции сторон на момент подписания договоренности о прекращении огня.

Логика подсказывает: реальные границы России на украинском направлении будут зафиксированы очень схожим образом. Но до этого момента пока (и снова слово «пока» здесь совершенно уместно) еще очень далеко», – пишет Ростовский в «Московском комсомольце».

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