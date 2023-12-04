«Коренной перелом»: Запад отправляет Украину ко дну

Украинскому обществу вновь рассказывают о «коренном переломе», который якобы случится с поступлением истребителей F-16. Вместе с тем, коренной перелом наступит уже в следующем году – с большим провалом бюджета Украины в размере 43 миллиардов долларов, указывают эксперты.

В эфире «Крым 24» общественный деятель, юрист Рустем Джанбазов напомнил, что украинцам периодически рассказывают про «вундерваффе», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Очередные обещания ленд-лизов и переломных моментов с поступлением F-16. То есть, «Леопарды» были, «Брэдли» были, про «Джавелины» уже все забыли. Просто, уже можно стихами говорить. Я только вернулся из Запорожской области, был в районе Энергодара и общался там с нашими ребятами. Настроение только боевое, вариантов нет, фашист не пройдёт. Это ещё наших дедов лозунги остались, которые сегодня актуальны, к большому нашему сожалению», – отметил он. «Новостная повестка сегодня говорит о том, что финансирование военной операции, финансирование фашистского режима в Киеве сокращается большими темпами. Только месяц назад казалось, что денежный поток не иссякнет, то сегодня мы видим, как прозревают политики на Западе, прозревают о бесперспективности и безотчётности поступивших денег для убийства украинского народа», – отметил Джанбазов.

Политолог Александр Скубченко пояснил, что в США сейчас свои проблемы, и они финансируют Украину, чтобы держать оборону, но не вести наступательные действия. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что несмотря на колоссальную помощь всех государств-членов НАТО, Украина за 20023 год не смогла даже сдвинуть линию фронта. То есть, вся выстроенная система оборонительных сооружений, вся тактика ВС РФ не прошли даром – время сыграло нам на пользу.

«А сейчас проблемы у самого Запада. Они вошли в период избирательных кампаний, и у них начинаются внутренние распри, политические, прежде всего. И им уже всем не до Украины. США денег Украине не выделяют. Того, что выделяет Америка, не хватит даже на покрытие дефицита бюджета. Возможно в феврале, но не раньше, они и появятся, а возможно – нет. Европа тоже деньги не выделяет, потому что Евросоюз летом анонсировал транш в «Фонд мира» в 50 миллиардов долларов, но этих денег у них нет.

Чтобы средства появились в бюджете ЕС, они сначала должны появиться в бюджетах этих стран. А их нет. Страны не выделили для этого фонда деньги. Украина из 50 миллиардов долларов просила на следующий год только 36 миллиардов. Евросоюз сначала срезал до 18 миллиардов долларов, а сейчас говорит, что нет и 9 миллиардов долларов. А дыра в бюджете Украины на 2024 год составляет 43 миллиарда долларов», – подчеркнул Скубченко, и добавил, что как закрывать эту «бюджетную дыру» – понимания в украинском руководстве нет.